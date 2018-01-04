Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на выборах 2016 года и поручил расследование министерству внутренней безопасности США, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы Белого дома.

"Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования. Я не хочу участвовать в бесконечных судебных битвах за счёт налогоплательщиков.

Так что сегодня я подписал исполнительный приказ, которым распустил комиссию, а также поручил министерству внутренней безопасности изучить данные вопросы и определить, как действовать дальше", — заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп также публично отмежевался от своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Последний, как отметил глава государства, лишился не только работы, но и рассудка.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда он был уволен, он потерял не только работу, но и рассудок", — заявил Трамп.

Таким образом американский руководитель отреагировал на высказывания экс-соратника о том, что встреча представителей предвыборного штаба с россиянкой Натальей Весельницкой была "предательской" и "непатриотичной".

Трамп также заявил, что у его бывшего советника не было влияния в Белом доме.

"Он лишь притворяется, что имел влияние, чтобы одурачить немногих из числа людей, у которых нет ни доступа (к президенту — ред.), ни понятия. Этим людям он помог писать фальшивые книги", — заявил Трамп.

Стивен Бэннон был уволен в августе прошлого года.

При этом глава государства поблагодарил своего экс-советника за совместную работу.

"Хочу поблагодарить Стива Бэннона за службу. Он пришел в предвыборный штаб в то время, как я баллотировался против жуликоватой Хиллари Клинтон — это было замечательно! Спасибо", — написал Трамп в Twitter.

Отставки Бэннона добивалась оппозиция в лице демократов на основании его правых популистских взглядов, в то время как некоторые сторонники Трампа в Белом доме обвиняли его в утечках информации и конфликтах с другими чиновниками.

Бэннон часто выражал взгляды, не совпадавшие с официальным курсом администрации.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвинил руководство министерства юстиции США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, говорится в его иске, поданном в суд в среду.

Ранее Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.

Экс-руководитель предвыборного штаба Трампа в своем иске просит суд признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия. Розенстайн дал Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности — поиска свидетельств "российского вмешательства" в выборы в США.

При этом Розенстайн не имел на это права, утверждает Манафорт. Кроме того, Манафорт обвиняет Мюллера в том, что тот превысил полномочия, когда завел дело против Манафорта и Гейтса.

Манафорт требует у суда "издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении", говорится в иске.

Президент США учредил комиссию в мае после своих заявлений о том, что на выборах в 2016 году были фальсификации.

В соответствии с указом Трампа, комиссия должна была изучить процесс голосования на федеральных выборах и представить президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к процессу голосования, а также выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и обман при голосовании".

В США проведение выборов находится в ведении местных властей. Трамп после выборов, на которых он неожиданно одержал победу, заявил, что его сопернику Хиллари Клинтон приписали миллионы фальшивых голосов. Данных в поддержку этих заявлений Трамп не привел. Власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.

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