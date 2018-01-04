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Умер украинский спортивный комментатор Шарпанский
04.01.2018 08:55
Ефим Шарпанский вел репортажи с девяти Олимпийских игр. Он скончался на 78-м году жизни. Шарпанский почти полвека работал в структуре Гостелерадио Украины Фото: Олена Шарпанська / Facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780184785504349&id=100005385046004
Шарпанскому было 77 лет.Он с 1961-го по 2008 год работал на украинском радио и телевидении. В 1980 году окончил международную школу комментаторов, в том же году работал на Олимпиаде, проходившей в СССР.После обретения Украиной независимости комментировал восемь Олимпийских игр, десятки чемпионатов мира и Европы, сообщает "UA:Українське радіо".
https://www.facebook.com/Ukrainianradioua/posts/470956139966292

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