|В МИД рассказали о том, как будет использоваться полученное от США оружие
|04.01.2018 08:55
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Руководитель украинского министерства иностранных дел Павел Климкин объявил о том, что летальное оружие, которое США будет предоставлять Украине, станет использоваться только в случае осуществления провокаций со стороны РФ и террористов «ЛНР» и «ДНР.
С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем, сообщает агентство «Интерфакс-Украина», информирует еizvestia.com.
Климкин также подчеркнул, что полученное оружие ни в коем разе не будет помогать эскалации конфликта на востоке Донбассе.
«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, следовательно оно не может использоваться как аргумент, который будет помогать повышению температуры конфликта», − отметил он.
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