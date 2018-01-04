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В МИД рассказали о том, как будет использоваться полученное от США оружие
04.01.2018 08:55
В МИД рассказали о том, как будет использоваться полученное от США оружие

Руководитель украинского министерства иностранных дел Павел Климкин объявил о том, что летальное оружие, которое США будет предоставлять Украине, станет использоваться только в случае осуществления провокаций со стороны РФ и террористов «ЛНР» и «ДНР.

С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем, сообщает агентство «Интерфакс-Украина», информирует еizvestia.com.

Климкин также подчеркнул, что полученное оружие ни в коем разе не будет помогать эскалации конфликта на востоке Донбассе.

«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, следовательно оно не может использоваться как аргумент, который будет помогать повышению температуры конфликта», − отметил он.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 Will 08.04.2017 02:53
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0 #1 Rhea 29.03.2017 21:31
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