Украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - заявил Песков.

Вместе с тем российский дипломат предположил, что письмо Ягланда "было направлено по дипломатическим каналам".

"Пока еще я не видел этого письма, следовательно ничего не могу сказать", - подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве.

"Мы об этом говорили часто, это я сейчас не хочу повторять", - отметил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, есть ли продвижение в вопросе освобождения Сенцова, Песков заявил, что "новостей и подвижек нет".

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может помиловать украинского режиссера только в том случае, если его об этом попросит президент Турции Реджеп Эрдоган.

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