Через специальную линию связи. Они обсуждали технические детали будущих консультаций по возможному участию КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Как сообщает агентство Reuters, представители двух стран в течение 20 минут общались по телефону через специальную линию связи. Они обсуждали технические детали будущих консультаций по возможному участию КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ожидается, что второй разговор пройдет в ближайшие несколько часов. В ходе консультаций стороны должны обсудить возможную встречу в пограничной деревне Пханмунджом.

В своем новогоднем поздравлении 1 января руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», – говорил он. При этом северокорейский руководитель вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.

В Южной Корее ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме.

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