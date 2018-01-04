|Синоптики предупредили о значительной угрозе схода лавин в Карпатах
|04.01.2018 08:59
|
В Карпатах в связи со снегопадами сохранится значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает
“По данным Укргидрометцентра, 4 января, в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снiголавинна опасность (3 уровень)”, — сказано в сообщении.
Также отмечается, что ориентировочно 31 декабря сошла лавина объемом 12500 кубических метров с северо-восточной экспозиции горы Темнатик. Убытков нет.
Как сообщал в горной части территории Закарпатской области ожидается сильный мокрый снег. В связи с этим в области объявили штормовое предупреждение.
Поделитесь статьей с друзьями