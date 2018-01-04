|Почему часть освобожденных из плена на Донбассе отказалась от лечения
|04.01.2018 09:03
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Такие данные озвучила глава офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая.
Несколько человек, освобожденных из плена террористов «ЛНР» и
«ДНР», отказались от полноценного лечения, поскольку не желают
оказываться под давлением общественности и СМИ.
«Могу отметить — есть несколько случаев отказов от лечения в результате того, что люди не готовы оказаться под давлением прессы, общественности, под которым, к большому сожалению, оказались все освобожденные», — сказала Зарицкая.
По ее словам, что повышенное внимание к персонам освобожденных из плена оказалось неожиданно сложным испытанием.
«Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением — под давлением внимания СМИ и общественности. Совершенно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения и поехали домой. Для них это все сложно», — добавила Зарицкая.
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Кроме того, как рассказала она, все остальные бывшие пленники террористов проходят курсы лечения по своему желанию. Возможность получить медицинскую и реабилитационную помощь была оказана всем.