Европейские индексы выросли в среду вслед за котировками акций ритейлеров и нефтекомпаний Европейские фондовые индексы выросли в среду вслед за котировками акций ритейлеров и производителей полупроводников, пишет MarketWatch. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,5%, до 390,22 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,8%, германский DAX - также на 0,8%, испанский IBEX 35 - на 0,4%. Бумаги британского ритейлера Next Plc подорожали по итогам торгов на 6,7%. Компания улучшила прогноз годовой доналоговой прибыли на 8 млн фунтов - до 725 млн фунтов благодаря превысившим ожидания продажам в предрождественский период. Как сообщил ритейлер, продажи товаров под брендом Next по полной цене (без скидок) за 54 дня по 24 декабря выросли на 1,5%, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%. Бумаги Marks & Spencer Group PLC подорожали на 1,4%, Associated British Foods PLC - на 2,1%, Burberry Group - на 0,4%. Котировки акций нефтекомпаний выросли по итогам торгов в среду вслед за подъемом цен на нефть. Бумаги BP подорожали на 1,3%, Shell - на 1,4%, Tullow Oil - на 4,2%. Тем временем, бумаги производителей полупроводников Siltronic AG и AMS AG подорожали соответственно на 5,9% и 6,6%. Стоимость акций телекоммуникационной компании Altice NV поднялась на 7,7%. Ее подразделение Altice-SFR заключило соглашение с медиакомпанией M6, предусматривающее распространение программ M6 между клиентов SFR. Капитализация Deutsche Bank опустилась на 0,2%. По данным газеты Handelsblatt, более 30 инвесторов подали против Deutsche Bank иски на общую сумму 740 млн евро. По мнению инвесторов, они получили от банка слишком мало за принадлежавшие им акции Postbank в рамках сделки с Deutsche Bank в 2010 году. Акции крупнейшего дискаунтера Европы Ryanair Holdings Plc подорожали на 2,9% на торгах в Дублине. Компания подала заявку на лицензию авиаперевозчика на территории Великобритании после марта 2019 года, чтобы избежать негативных последствий Brexit. По данным Sky News, у Ryanair только три внутренних рейса в Британии, на которые приходится менее 2% совокупной выручки авиаперевозчика. Рост числа пассажиров Ryanair, крупнейшего дискаунтера Европы, замедлился в 2017 года до минимума с 2014 года - 10%, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе компании. В общей сложности в прошлом году Ryanair перевез 129 млн человек. При этом в декабре показатель вырос только на 3%. Поддержку европейскому рынку в среду оказали сильные статданные из Германии. Безработица в ФРГ в декабре опустилась до 5,5%, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения страны в 1990 году, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Месяцем ранее безработица находилась на уровне 5,6%. При этом количество безработных в Германии уменьшилось по итогам шестого месяца подряд. Снижение составило 29 тыс. - до 2,385 млн человек по сравнению с 2,368 млн человек. Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и уменьшения числа безработных на 13 тыс., сообщает Trading Economics. Кроме того, трейдеры оценивают факт вступления в силу с 3 января 2018 года директивы ЕС о рынках финансовых инструментов (MiFID II). Биржевые индексные фонды (ETF), вероятно, больше всех выиграют от MiFID II, отмечают аналитики Bloomberg Intelligence. По их оценкам, активы ETF могут удвоиться к концу 2023 года, достигнув $2 трлн. В среду стало известно, что регуляторы Великобритании и Германии разрешили трем крупным биржевым операторам отложить выполнение требований MiFID II в части принципа "открытого доступа", позволяющего инвесторам выбирать площадки для торговли и клиринга сделок. Этот принцип, как ожидается, положит конец "закрытой" модели работы бирж, где торговые операции связаны с клирингом и лицензированием продуктов. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) разрешило Лондонской бирже металлов (LME) и бирже ICE Futures Europe отложить выполнение этого требования до июля 2020 года. Германский регулятор BaFin дал дозволение Eurex Clearing отсрочить выполнение требования на тот же период. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



