Об этом во время презентации проекта Генплана рассказал начальник Коммунальной организации «Киевгенплан» Сергей Броневицкий, сообщает корреспондент Укринформа.

"По прогнозам Института демографии Национальной академии наук, численность постоянного населения через 20 лет в Киеве составит 3,8 миллиона, следовательно учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено 28,6 миллиона кв. м строительства нового жилья. При этом жилье предполагается строить в комплексе с детскими садами, школами, другими учреждениями социальной инфраструктуры", - сказал Броневицкий.

По его словам, кроме нового строительства предусматривается комплексная реконструкция устаревшей жилой застройки, так называемых "хрущевок". Эти территории в городе Киеве занимают более 1,5 тысячи гектаров.

Кроме этого, особое внимание будет уделено развитию зеленых зон - созданию новых парков и скверов, обустройству лесопарков на основе лесов, прилегающих к жилым массивам. В частности, предусмотрено увеличить зеленые зоны общего пользования на 2,3 тысячи гектаров.

Броневицкий добавил, что много нареканий вызывает неудовлетворительное качество транспортного обслуживания. В Генеральном плане предусмотрено значительное развитие транспортной инфраструктуры, в частности развитие скоростного рельсового транспорта, продолжение существующих линий метрополитена, строительство новых линий метрополитена, создание транспортных узлов и перехватывающих парковок. Предусмотрено и строительство новых транспортных переходов через Днепр и достройка Большой окружной дороги.

Он отметил, что Генеральный план разработан в существующих границах города без значительного расширения его территорий.

"В нашей работе учтены европейские принципы территориального планирования, по компактности, рациональному сохранению энергетических ресурсов, устойчивой мобильности и недопущению разрастания территории города", - добавил он.

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