Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен усиливать юридические методы защиты демократической жизни страны от фейковых новостей.

Об этом он заявил в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24, передает Интерфакс-Украина, информирует еizvestia.com.

«Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей», — отметил Макрон.

«Платформы (социальных сетей) будут обязаны действовать с повышенной прозрачностью, что касается только спонсоризованого содержания, чтобы сделать публичным достоянием данные о рекламодателях и тех, кто их контролирует, но также, чтобы ограничить суммы, выделяемые на такое содержание», — сказал французский президент.

Он объявил о подготовке закона, направленного против фейковых новостей. Макрон сообщил, что вскоре будет представлен проект закона для борьбы против фиктивных новостей в интернете, особенно в избирательный период.

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