В городе Нью Касл в США в доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар.

Об этом сообщает Lohud.



Возгорание началось в спальне, пожар удалось оперативно потушить. На момент пожара Клинтонов не было в помещении.

Дом был построен в 1889 году. Семья экс-президента прожила в нем более двадцати лет. Он был куплен в 199 году за 1,7 млн долларов.

Пожарные полностью устранили возгорание в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк, сообщает телеканал CBS.

Как заявил представитель полиции города Нью Касл Артур Мендоза (Arthur Mendoza), пожар был потушен примерно в 15.15 по местному времени (23.15 мск).

Сообщается, что возгорание произошло не в основном здании, а в небольшом доме на территории владения.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, что Конгрессу рассказали, как ФБР прикрывало Клинтон, которая нарушила гостайну.

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