Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Вифлеемский огонь мира, который передали городу пластуны, зажгли в кабинете городского головы, где он будет гореть в течение всех Рождественских праздников. Далее огонь будут передавать и в другие учреждения областного центра. Также огонь постоянно будет в часовне городского совета. Все желающие смогут туда заходить и зажигать свечи от лампадки с огнем. Часовня будет открыта также в выходные", - говорится в сообщении.

Как сказала руководитель “Пласта” во Львове Анастасия Слюсаренко, Вифлеемский огонь мира значим тем, что свет является символом тепла, любви, добра, которым делятся пластуны. Одновременно они напоминают о том, насколько важно делать добрые дела и насколько просто делиться добром.

Именно Вифлеемский огонь всегда был предвестником праздников, уюта и только теплого и светлого, с чем ассоциируется Рождество. От огня из Вифлеема люди зажигают свечи на Сочельник. Традиционно Огонь хранится в церкви до Иордана, а потом его можно погасить.

Добавим, что 18 декабря на площади у Оперного театра Львовский центр Национальной скаутской организации «Пласт» передаст Вифлеемский огонь мира громаде города. Также в этот вечер состоится официальное открытие городской елки.

Из рук в руки, от одной скаутской организации к другой, Вифлеемский огонь преодолевает множество границ и попадает ко всем, кто ждет свет тепла, мира, согласия и надежды, который путешествует с запада на восток, преодолевая границы и объединяя христиан в канун Рождества Христова.

По Украине Вифлеемский огонь распространяют члены Пласта - Национальной скаутской организации Украины. Пластуны берут Вифлеемский огонь мира от польских скаутов и передают его украинской громаде, церквям, заносят в детские приюты, больницы, чтобы те, кто находятся далеко от своих семей, могли ощутить тепло Вифлеемской звезды.

Как сообщал Укринформ, Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибыл в Украину, его уже передали киевлянам.

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