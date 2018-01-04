В нашей стране начали действовать нормы ЕС к изделиям из какао и шоколада

С 1 января в Украине начали действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, которые должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook

Согласно европейским требованиям, шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% общего количества какао-продуктов.

В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов.

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Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и более 14% молочных продуктов.

«В отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения», — подчеркивают в представительстве.

В случае несоответствия продукта европейским требованиям, он не сможет называться «шоколадом» или «шоколадным», а будет называться «сладкий батончик» или «глазурованная конфета».

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