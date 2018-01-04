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В Европе жертвами урагана "Элеонор" стали три человека
04.01.2018 09:11
На побережье в Стране Басков (Испания) два человека погибли, когда их смыло большой волной. ветер обрушился на Северную Европу Фото: ЕРА Спортсмен-горнолыжник погиб во французских Альпах. Еще 15 человек получили травмы по всей Франции.В Испании двух человек смыло волной на побережье Страны Басков.Шторм, обрушившийся на большую часть Северной Европы после удара по Великобритании, оставил без электричества десятки тысяч домов и нарушил транспортное сообщение.Скорость ветра в Британии достигала 160 км/ч.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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