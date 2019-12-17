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В США мужчина послушал победителя лотереи и сорвал джекпот
17.12.2019 12:17
Американец последовал совету победителя лотереи и выиграл 1 миллион долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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