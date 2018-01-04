Постоянный представитель Ирана при ООН Голамали Хошру заявляется о вмешательстве США во внутренние дела Ирана.

Постоянный представитель Ирана при ООН Голамали Хошру переслал генсеку ООН Антониу Гутерришу и руководству Генассамблеи ООН официальные письма, в которых заявляется о вмешательстве США во внутренние дела Ирана и в частности о заявлениях Трампа по поводу протестов в Иране.

«Власти США под предлогом поддержки акций протеста увеличили число попыток вмешательства во внутренние дела Ирана. Президент и вице-президент США разместили в соцсети Twitter большое число бессмысленных сообщений, поощряя иранцев к акциям неповиновения», – цитирует письмо постпреда Ирана агентство «Анадолу».

По мнению представителя Ирана, США не считаются с нормами международного права и принципа ООН и следовательно мировое общество должно осудить высказывания администрации Трампа по Ирану.

Напомним, акции протеста в Иране начались 28 декабря 2017, когда группа жителей города Мешхед вышла на улицы в знак протеста против безработицы, коррупции и высоких цен в стране. Акции протеста вскоре переросли в антиправительственные манифестации, охватившие, в том числе, города Тегеран, Кирманшах, Сенендеч, Зенджан, Шираз, Кум, Ахваз, Захедан, Эрак, Хуррем Абад.

Сообщается о гибели не менее 24 человек, более тысячи человек задержаны.

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