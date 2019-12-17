Офіційний візит Президента України до Азербайджану

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Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану.

В присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів.

Протокол про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гяднжа (Азербайджанська Республіка) підписали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв. Також Владислав Каневський та Азер Худієв підписали Договір між містом Трускавець (Україна) та містом Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

Угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджанської Республіки підписали міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед’яров.

Також Вадим Пристайко та Ельмар Мамед'яров підписали Угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим. Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані. Фоторепортажи Популярные теги авиация, оккупация, стихийные бедствия, парады, Шахтер, суд, милиция, дизайн, экология, культура, фотография, футбол, Нацгвардия, солдат, Карпаты, Верховная Рада, катастрофы, Саакашвили, столкновения, досуг, Сергей Смоленцев, Динамо, пейзажи, заводы, митинги, женщины, ВМС, город, аннексия Крыма, автомобили, архитектура, вера, джаз, животные, церковь, ЗСУ, самолеты, цирк, мир, история, Россия, Майдан, политики, выборы, традиции, портрет, фотографы, Дмитрий Дятлов, политика, спорт, технологии, люди, Киев, учения, марш, транспорт, НАТО, живопись, Львів, дети, ВСУ, #Євромайдан, беспорядки, общество, фотоконкурсы, Александр Зубко, военная техника, бизнес, уикенд, фотопроект, война, корабли, Одесса, концерты, фотоподборки, природа, музыка, Донбасс, выставки, Львов, путешествия, соревнования, Путин, депутаты, зима, праздники, Порошенко, знаменитости, мода, тест-драйв, протесты, фестивали, полиция, кошки, туризм, США, акции, АТО, юмор, искусство Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис авиация, оккупация, стихийные бедствия, парады, Шахтер, суд, милиция, дизайн, экология, культура, фотография, футбол, Нацгвардия, солдат, Карпаты, Верховная Рада, катастрофы, Саакашвили, столкновения, досуг, Сергей Смоленцев, Динамо, пейзажи, заводы, митинги, женщины, ВМС, город, аннексия Крыма, автомобили, архитектура, вера, джаз, животные, церковь, ЗСУ, самолеты, цирк, мир, история, Россия, Майдан, политики, выборы, традиции, портрет, фотографы, Дмитрий Дятлов, политика, спорт, технологии, люди, Киев, учения, марш, транспорт, НАТО, живопись, Львів, дети, ВСУ, #Євромайдан, беспорядки, общество, фотоконкурсы, Александр Зубко, военная техника, бизнес, уикенд, фотопроект, война, корабли, Одесса, концерты, фотоподборки, природа, музыка, Донбасс, выставки, Львов, путешествия, соревнования, Путин, депутаты, зима, праздники, Порошенко, знаменитости, мода, тест-драйв, протесты, фестивали, полиция, кошки, туризм, США, акции, АТО, юмор, искусствоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіс Президента України Баку, Азербайджан 17.12.2019



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