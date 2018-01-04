|Стало известно о давнем падении ракеты на город в КНДР во время испытаний (фото)
|04.01.2018 09:17
|
В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12″.
Об этом пишет журнал The Diplomat, который специализируется на азиатской тематике.
ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас.
Пуск ракеты состоялся с аэродрома Пукчан в южной части Пхеньяна, однако вскоре она упала в городе Токчхон.
В результате происшествия был нанесен значительный убыток комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий, о вероятных жертвах не сообщается.
Источник журнала в правительстве США, который знаком с деталями программы вооружений Северной Кореи, рассказал, что двигатели ракеты перестали работать после примерно одной минуты полета на высоте 70 км.
Источник