В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12″.

Об этом пишет журнал The Diplomat, который специализируется на азиатской тематике.

ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас.

Пуск ракеты состоялся с аэродрома Пукчан в южной части Пхеньяна, однако вскоре она упала в городе Токчхон.

В результате происшествия был нанесен значительный убыток комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий, о вероятных жертвах не сообщается.

Источник журнала в правительстве США, который знаком с деталями программы вооружений Северной Кореи, рассказал, что двигатели ракеты перестали работать после примерно одной минуты полета на высоте 70 км.

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