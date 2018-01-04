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Крупный банк РФ отказался обслуживать «военторг» страны-агрессора
04.01.2018 09:18
Крупный банк РФ отказался обслуживать «военторг» страны-агрессора

«Альфа банк» уведомил предприятия оборонного комплекса Российской Федерации об отказе обслуживать их.

Об этом сообщают российские СМИ. По словам первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка» Олега Сысуева, финансовая организация, прекращает обслуживание российского оборонпрома из-за западных санкций. Сысуев уточнил, что банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. «Мы стараемся максимально сократить риски», — объяснил он, информирует еizvestia.com.


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