За среду, 3 января, представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушали режим тишины на Донбассе. Среди украинских военных пострадавших нет. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 15.30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сводке штаба.

Известно, что в первой половине дня боевики 5 раз нарушили перемирие на Донецком направлении. В частности, из минометов 82-мм калибра вели огонь по оборонным укреплениях сил АТО вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение, незаконные вооруженные формирования применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия обстреляли Широкино. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Согласно наблюдениям штаба, в течение минувших суток боевики активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты, запрещенные Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований пять раз обстреляли позиции украинский военнослужащих на Донбассе.

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