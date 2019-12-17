Об этом заявил на пресс-конференции «Достройка объектов «Укрстроя» силами «Киевгорстроя» президент холдинговой компании Игорь Кушнир, сообщает пресс-служба компании.

«Киевгорстрой» не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА», - сказал Игорь Кушнир и напомнил, что «Киевгорстрой» - единственная компания, которая в своё время пришла на помощь обманутым вкладчикам «Элита Центр».

Он заметил, что возобновить замороженные стройки еще сложнее, чем начать новые. Очень много сложных технических и юридических вопросов, которые необходимо рассмотреть.

Кушнир также уверил, что все 13 тыс. вкладчиков "Укрстроя" будут обеспечены квартирами.

Генеральный директор «Укрстроя» Олег Майборода, в свою очередь, поблагодарил «Киевгорстрой» за поддержку и выразил готовность помогать достраивать объекты.

"Мы договорились с самым мощным государственным девелопером «Киевгорстрой» о том, что он достроит все наши объекты. Вопрос удалось решить, следовательно теперь для инвесторов «Укрстроя» все наладится и они получат свои квартиры", - сказал Олег Майборода.

Он также сообщил, что на сегодняшний день прежний руководитель государственной корпорации «Укрстрой» Максим Микитась не имеет никакого отношения к компании.

Как сообщал Укринформ, 12 декабря Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" заявил, что недостроенную недвижимость компании "Укрстрой", деньги в которую вложили 13 тысяч человек, завершит Киевгорстрой.

В начале декабря этого года ООО "Укрстрой Девелопмент", которая входит в состав Украинской государственной строительной корпорации "Укрстрой" и занимается её проектами, заморозило строительство на всех своих 26 объектах. Согласно подсчетам генерального директора компании "Укрстрой Девелопмент" Олега Майбороды, около 13 тысяч человек приобрели жилье в недостроенных домах. Майборода обвинил бывшего владельца "Укрстрой Девелопмент" Максима Микитася в проблемах, которые возникли в компании.

Микитась, который еще в сентябре этого года подтвердил информацию о продаже "Укрстрой Девелопмент", в декабре заявил о том, что компания всё еще принадлежит ему, а документы о смене собственников были подделаны.

5 декабря 2019 года инвесторы Укрстроя собрались под Офисом Президента Украины и обратились к Президенту Зеленскому с просьбой решить вопрос достройки на всех замороженных объектах компании.

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