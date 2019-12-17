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Названа дата трехсторонних переговоров по транзиту газа
17.12.2019 13:31
В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по транзиту газа
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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