|В Иране официально заявили о поражении протестующих
|04.01.2018 09:22
|
В Иране заявили о прекращении конфликта и о поражении протестующих.
"Сегодня - день, когда закончилась смута", - заявил Командующий Корпусом стражей Исламской революции Мухаммед Али Джафари, передает со ссылкой на .
Через два дня после начала протестов они получили политическую окраску. Джафари заявил о поражении протестующих. Обвинил во всем , Израиль и Саудовскую Аравию.
"Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", - добавил он.
Антиправительственные протесты охватили Иран в конце прошлого года. Волна демонстраций, вызванная недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года.
Поделитесь статьей с друзьями