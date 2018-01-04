В Иране заявили о прекращении конфликта и о поражении протестующих.

"Сегодня - день, когда закончилась смута", - заявил Командующий Корпусом стражей Исламской революции Мухаммед Али Джафари, передает со ссылкой на .

Через два дня после начала протестов они получили политическую окраску. Джафари заявил о поражении протестующих. Обвинил во всем , Израиль и Саудовскую Аравию.

"Противники революции и подстрекатели, причастные к акциям, задержаны", - добавил он.

Антиправительственные протесты охватили Иран в конце прошлого года. Волна демонстраций, вызванная недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года.

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