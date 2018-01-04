Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к выборам президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые пройдут в очередную годовщину оккупации полуострова 18 марта. Об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

«Во-первых, Россия перенесла дату этих выборов на годовщину того нелегального референдума, который состоялся на территории Крыма. Это само по себе является не просто провокацией, а сознательным шагом», — заявил Климкин, информирует еizvestia.com.

«Во-вторых, попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает эти «выборы» на мой взгляд очень сомнительными с точки зрения их легитимности», — сказал глава МИД Украины.

«И третье. Мы прекрасно понимаем, каким образом в России принимаются решения, но мы вполне допускаем, что Россия может прибегнуть к провокациям, в том числе военным, милитаристским провокациям во время подготовки к этим выборам. Мы к этому готовы», — подчеркнул Климкин.

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