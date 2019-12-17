Зіткнення під Верховною радою: зеленка, газ та палиці

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Представники «Національного корпусу» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські спецпризначення запитали, чи є у них дозвіл на це. Після цього сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Зокрема, представники «Національного корпусу» облили поліцейських зеленкою, а ті, у свою чергу, використали сльозогінний газ.

Відомо, що у сутичках постраждали двоє журналістів – Вікторія Рощина та оператор Олексій Нікулін. Їх забризкали сльозогінним газом. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала бійку.

Мітинг організували низка політичних сил, серед яких «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Аграрна партія» та «Національний корпус». Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь 1,5-2 тисячі людей. Фоторепортажи Популярные теги политика, общество, путешествия, мода, марш, досуг, #Євромайдан, выставки, фотоподборки, Донбасс, живопись, дизайн, искусство, кошки, вера, животные, традиции, история, Саакашвили, АТО, автомобили, авиация, корабли, политики, футбол, туризм, Одесса, Карпаты, самолеты, портрет, ЗСУ, парады, концерты, Россия, катастрофы, Дмитрий Дятлов, Майдан, военная техника, транспорт, фестивали, спорт, фотопроект, дети, США, война, аннексия Крыма, город, фотоконкурсы, бизнес, суд, ВСУ, фотографы, Путин, Динамо, протесты, мир, люди, цирк, фотография, музыка, Киев, выборы, культура, пейзажи, женщины, милиция, митинги, зима, полиция, юмор, Александр Зубко, солдат, беспорядки, знаменитости, НАТО, природа, тест-драйв, соревнования, джаз, ВМС, уикенд, Порошенко, стихийные бедствия, Шахтер, технологии, Сергей Смоленцев, праздники, депутаты, акции, столкновения, Львов, Львів, экология, Нацгвардия, заводы, учения, Верховная Рада, церковь, архитектура, оккупация Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис политика, общество, путешествия, мода, марш, досуг, #Євромайдан, выставки, фотоподборки, Донбасс, живопись, дизайн, искусство, кошки, вера, животные, традиции, история, Саакашвили, АТО, автомобили, авиация, корабли, политики, футбол, туризм, Одесса, Карпаты, самолеты, портрет, ЗСУ, парады, концерты, Россия, катастрофы, Дмитрий Дятлов, Майдан, военная техника, транспорт, фестивали, спорт, фотопроект, дети, США, война, аннексия Крыма, город, фотоконкурсы, бизнес, суд, ВСУ, фотографы, Путин, Динамо, протесты, мир, люди, цирк, фотография, музыка, Киев, выборы, культура, пейзажи, женщины, милиция, митинги, зима, полиция, юмор, Александр Зубко, солдат, беспорядки, знаменитости, НАТО, природа, тест-драйв, соревнования, джаз, ВМС, уикенд, Порошенко, стихийные бедствия, Шахтер, технологии, Сергей Смоленцев, праздники, депутаты, акции, столкновения, Львов, Львів, экология, Нацгвардия, заводы, учения, Верховная Рада, церковь, архитектура, оккупацияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи hromadske.ua, РБК-Україна, informator.ua, Yan Dobronosov Київ, Україна 17.12.2019



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