Британке Поле Слиер с 2016 года запрещен въезд в Украину на пять
лет, как лицу, представляющему опасность для национальной
безопасности, рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег
Слободян. Журналистку задержали в аэропорту Фото: Міжнародний
аеропорт "Бориспіль" / Facebook Журналистку задержали в аэропорту
Борисполь. Слиер прилетела в Киев из Вены.По словам Слободяна,
британке с 2016 года запрещен въезд в Украину на пять лет, как
лицу, представляющему опасность для национальной
безопасности.Спикер ГПСУ добавил, что Слиер отправят в Вену
ближайшим рейсом.
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