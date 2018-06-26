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Украинские пограничники задержали британскую журналистку Russia Today
26.06.2018 13:05
Британке Поле Слиер с 2016 года запрещен въезд в Украину на пять лет, как лицу, представляющему опасность для национальной безопасности, рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Журналистку задержали в аэропорту Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook Журналистку задержали в аэропорту Борисполь. Слиер прилетела в Киев из Вены.По словам Слободяна, британке с 2016 года запрещен въезд в Украину на пять лет, как лицу, представляющему опасность для национальной безопасности.Спикер ГПСУ добавил, что Слиер отправят в Вену ближайшим рейсом.

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