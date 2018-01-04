В Николаеве в течение последних нескольких дней зарегистрировано 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и в шести детей.

Об этом сообщает местное издание , передает

Вместе с тем в настоящее время уже известно, что люди заболели, через питьевую воду, которую использовали все госпитализированы.

"После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов разлива. После нанесения появления очагов заболевания карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв", - заявил он.

В Держпродспоживслужби начали проверку семи мест, где больные гепатитом жители Николаева покупали воду. Оттуда были взяты образцы жидкости.

В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А.

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