Никакого референдума эта власть проводить не собирается, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз соврал. Об этом народный депутат 8-го созыва Андрей Билецкий заявил во время акции против продажи земли под Верховной Радой Украины.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что не будет референдума. Мы сможем с вами стопроцентно констатировать, что Зеленский очередной раз соврал. Потому что сколько, месяц прошел, кажется, из его обещаний не выносить эти вопросы без референдума?

Выносится вопрос, поставленный на четверг, и будут пробовать протащить рынок земли в четверг.

Я уверен, что даже после второго чтения они там даже если пропишут такую графу как "продажа земли иностранцам только после референдума" - никакого референдума эта власть проводить не собирается. Ее главная задача – на самом деле, понимаете, весь этот сыр-бор был организован не для того, чтобы были понятны правила на земле, а по заказу транснациональных групп и корпораций для полного скупки украинской земли", - сказал он.

"Население планеты растет, необходимость в сельскохозяйственной продукции растет с каждым годом, и растут объемы, а вот земли на планете Земля больше не становится. Меньше – становится, потому что пустыни расширяются и так далее, но больше земли не становится на планете Земля.

И соответственно Украина – это один из самых последних еще не тронутых ресурсов для крупных мировых корпорации, это еще не Аргентина ,в которой все куплено, и так далее, Украина – это один из немногих ресурсов, который остался.

42 млн сельскохозяйственной земли – это вымышленный приз. Но он нужен не Зеленскому и не Милованову, он нужен их заказчикам, то есть, транснациональным корпорациям.

Поэтому не будут они проводить референдума по простой причине: их заказчики – это иностранцы, и, соответственно, и без продажи земли иностранцам Зеленскому нет смысла проталкивать рынок земли.

Это и есть основная цель – продать землю иностранным корпорациям", - резюмировал Билецкий.