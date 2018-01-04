Суверенитет Украины зависит не только от победы над иностранной агрессией, но и от внутренней борьбы против коррупции. Об этом в колонке для журнала "Новое время" написала посол США в Киеве Мари Йованович.

По ее словам, гражданское общество в Украине, занимаясь анализом государственных закупок и судебных решений, "держит правительство под контролем".

"И все же, спустя четыре года после Майдана не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные схемы в государственном секторе.

Как и украинский народ, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что в то время как НАБУ и САП направили в суды более 100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не вынесено. Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение правосудия", – отметила Йованович.

Посол США считает, что Украина может добиться успеха, если ее лидеры подтвердят приверженность искоренению коррупции.

"Это означает: создание антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов", – заявила Йованович.

Она подчеркнула, что "старая Украина не сдастся без боя, но украинцы из всех слоев общества полны решимости продвигать свои европейские устремления".

"Чтобы Украина добилась успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции.

Это означает: создание Антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов.

Это также означает поддержку и поощрение гражданского общества, краеугольной основы каждой демократии.

Это тот путь, который выбрал украинский народ: европейское, демократическое будущее, где свободы защищены, а за этим следуют экономический рост и новые рабочие места.

Старая Украина не сдастся без боя. Но украинцы из всех слоев общества полны решимости продвигать свои европейские устремления.

Американский народ верит в перемены, происходящие по всей Украине. Мы — с украинским народом в его борьбе за достоинство и справедливость." Заявила посол.

Национальное антикоррупционное бюро Украины – правоохранительный орган, который занимается расследованием коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. НАБУ начало работать в апреле 2015 года. Тогда же его директором президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Артема Сытника, который прошел конкурсный отбор.

Специализированная антикоррупционная прокуратура – самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины, было создано в сентябре 2015 года. В ноябре адвокат Назар Холодницкий был избран на конкурсе главой ведомства и утвержден генпрокурором.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Кабинет Министров создал в марте 2015 года. После победы на конкурсе в марте 2016 года НАПК возглавила доктор юридических наук Наталья Корчак.

Законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине в декабре 2017 года внес в Верховную Раду президент Петр Порошенко. Предыдущие инициативы нардепов подверглись критике Венецианской комиссии и были отозваны из украинского парламента.

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