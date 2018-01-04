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В Германии усомнились в пользе от поставок летального оружия Украине
04.01.2018 09:32
В Германии усомнились в пользе от поставок летального оружия Украине

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает, что в его стране скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут помогать урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. «Если чего-то там много в этом регионе (на Донбассе — УНИАН), то это вооружения», — заявил глава МИД ФРГ, информирует еizvestia.com.

«Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, отдалены от этого конфликта, и находимся как страна в определенной безопасности, а конечно, Украина с точки зрения обороны, рассматривает это иначе», — подчеркнул Габриель.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Dorothy 08.02.2017 01:03
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