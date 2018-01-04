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Число погибших в результате ДТП автобуса в Перу возросло до 51 человека
04.01.2018 09:34

В четверг,  4 января, число погибших в результате падения автобуса в Перу увеличилось. По последним данным, в результате трагедии скончался 51 человек, сообщает Associated Press.

Известно, что спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших. В катастрофе выжили шесть человек, они были экстренно госпитализированы. По словам одного из пострадавших, он выпрыгнул из автобуса перед тем, как тот упал в пропасть, а потому избежал гибели.

Согласно предыдущим данным, жертвами падения стали 48 человек. Начато расследование ДТП, рассматривается версия о столкновении с другим транспортным средством, в результате которого водитель не справился с управлением.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо автобус упал в пропасть, в результате чего погибло по меньшей мере 48 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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