Правоохранители задержали на взятке в 1 тыс. долл. заместителя военкома Белгорода-Днестровского

Сотрудники военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в Одесской области задокументировали факт получения неправомерной выгоды заместителем военного комиссара - начальником отдела Белгород-Днестровского объединенного городского военного комиссариата.

Как сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, заместитель военкома требовал и получил от мужчины $1 тыс за то, чтобы не призывать его в армию. Во время получения взятки военный был задержан.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.