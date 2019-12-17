|Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями Зеленского
|17.12.2019 14:48
|
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины “Пласт“ с предложениями президента Зеленского. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Так в ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее “О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения“, изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.
В законе также, указывается признание исторического вклада “Пласта“ в развитие детей и молодежи. За законопроект проголосовали 316 нардепа.
Поделитесь статьей с друзьями