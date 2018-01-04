В связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и
Закарпатской областей будет сохраняться значительная снежнолавинная
опасность, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Карпатах возможен сход лавин Фото: EPA "В связи со снегопадами,
на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет
сохраняться значительная снежнолавинная опасность (третий
уровень)", – говорится в сообщении.3 января в ГСЧС рассказали,
что 31 декабря в Карпатах сошла лавина объемом 12 500 м³.
Никто не пострадал.
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