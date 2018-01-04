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ГСЧС предупредила об опасности схода лавин в Карпатах 4 января
04.01.2018 09:40
В связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снежнолавинная опасность, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах возможен сход лавин Фото: EPA "В связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снежнолавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.3 января в ГСЧС рассказали, что 31 декабря в Карпатах сошла лавина объемом 12 500 м³. Никто не пострадал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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