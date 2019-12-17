|Марущинца, от которого даже Климкин избавился, вернули в МИД с выплатой неустойки
|17.12.2019 14:49
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Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда и вернуло в свою структуру экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом сообщает издание
Василий Марущинец с 2010 года публиковал в "Facebook" посты неонацистского и антисемитского содержания, но только после
На пике скандала Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его
Об его постах с возмущением писали СМИ Германии, Польши, Израиля, и, как вишенка на торте – он стал антигероем публикаций Reuters, Yahoo, Daily Mail и The New York Times, прославив таким образом Украину в ведущих мировых СМИ.
Тогда, в мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования.
Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение.
Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего.
И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности. То, что крайне возмутило немцев, поляков, британцев и американцев, нашему суду показалось незначительным эпизодом, "вырванным из контекста": чего уж там, привычное дело, житейское!
МИД восстановил Марущинца, но исполнил приговор частично.
Экс-консула восстановили не на конкретную должность в Гамбурге, как было указано в решении суда, а на должность первого секретаря отдела безопасности Департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИДа с окладом в 9600 грн.
При этом Марущинцу выплатили неустойку за всё время незаконного увольнения в 218 тыс. грн.
Ранее Марущинец заявил, что суд восстановил его в должности.