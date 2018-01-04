Современного адепта Кремля отличают две вещи — это вера в западный упадок и российский расцвет.

Об этом пишет в своей колонке для «Радио Свобода» журналист Павел Казарин, информирует еizvestia.com.

«Западу предсказывают мигрантские бунты. Экономический крах. Исламский фундаментализм. Евросоюзу обещают распад. США — китайскую экспансию. Демократии и либерализма — кризис и вырождение», — объяснил он.

«И наоборот. В сознании адепта Кремля на руинах старого Вавилона вырастет новый Рим. Который сегодня только накапливает силы для финального рывка. А потому «надо только немного потерпеть», — добавил Казарин.

По словам журналиста, обе эти илюзии родом из СССР.

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«Они прямо оттуда — из эпохи пятилеток и Госплана, гонки вооружений и холодной войны. Бытовая идея СССР — это вечные сверхусилия ради светлого завтра. И эту же идею проповедники Москвы пытаются снова поднимать на флаги», — подчеркнул он.

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