|Российская омбудсмен встретилась с моряками арестованного судна "Норд"
|26.06.2018 13:05
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По результатам этой встречи омбудсмен планирует обратиться к украинским властям с просьбой об "освобождении" моряковУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Украине с моряками арестованного керченского судна "Норд".
Фото: youtube.com
"Потрясенная парадоксальностью ситуации, когда люди, доказано не имеют гражданства Украины, действительно находятся в заложниках: их выпускают к родным и близким, семье испытывают душевные страдания без родных" , - заявила Москалькова в Instagram.
Российская омбудсмен назвала моряков "задержанными". Экипаж судна находится на свободе, их привлекли к административной ответственности и присудили штраф, сообщает "Hromadske."
Их не выпускают из Украины из-за отсутствия официальных документов. Им ранее пытались передать паспорта, чтобы они могли пересечь админкордон с аннексирована Крымом, добавляет СМИ.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.