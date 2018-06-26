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Российская омбудсмен встретилась с моряками арестованного судна "Норд"
26.06.2018 13:05
Российская омбудсмен встретилась с моряками арестованного судна "Норд"
По результатам этой встречи омбудсмен планирует обратиться к украинским властям с просьбой об "освобождении" моряков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Украине с моряками арестованного керченского судна "Норд".
Российская омбудсмен встретилась с моряками арестованного судна "Норд" Фото: youtube.com

"Потрясенная парадоксальностью ситуации, когда люди, доказано не имеют гражданства Украины, действительно находятся в заложниках: их выпускают к родным и близким, семье испытывают душевные страдания без родных" , - заявила Москалькова в Instagram.

Российская омбудсмен назвала моряков "задержанными". Экипаж судна находится на свободе, их привлекли к административной ответственности и присудили штраф, сообщает "Hromadske."

Их не выпускают из Украины из-за отсутствия официальных документов. Им ранее пытались передать паспорта, чтобы они могли пересечь админкордон с аннексирована Крымом, добавляет СМИ.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины  задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова  "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это  административная ответственность.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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