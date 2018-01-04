По данным издания The Diplomat, детали баллистической ракеты
"Хвасон-12", запущенной 28 апреля 2017 года, рухнули на город
Токчхон. В США узнали о последствиях одного из ракетных пусков КНДР
Фото: EPA По данным американской разведки, ракета была запущена с
базы ПВО Пукчхан в южной части Пхеньяна. Менее чем через минуту
после запуска двигатели первой ступени отказали, произошло
разрушение ракеты в воздухе.Обломки падали с высоты около 70
км. О жертвах между населения сообщений нет.Как утверждает издание,
после этого инцидента власти КНДР перенесли место пуска
баллистических ракет в приморскую провинцию Хамген-Намдо, чтобы в
случае катастрофы детали ракет падали в море.28 апреля 2017 года
КНДР провела третий неудачный запуск баллистической ракеты средней
дальности "Хвасон-12". Успешным стало только четвертое испытание
этой ракеты.В ноябре Северная Корея успешно испытала ракету
"Хвасон-15", после чего руководитель страны Ким Чен Ын заявил о
завершении создания ядерных сил.С 2006 года Северная Корея
произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки
запусков баллистических ракет.22 декабря 2017 года Совет
Безопасности ООН ввел наиболее жесткие за все время санкции в
отношении Пхеньяна в связи с ядерными и ракетными испытаниями.
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