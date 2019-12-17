Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что к новому году без нарушения регламента законопроект о рынке земли принять почти невозможно.

Об этом она рассказала в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал НАШ.

Верещук рассказала, что в четверг, 19 ноября, на повестке дня в ВРУ включен этот законопроект.

"Худшее, что мы услышали, что уже в четверг на повестке дня включен этот законопроект. Как? Если ни одна поправка не рассмотрена", - рассказала нардеп.

На вопрос нашего журналиста, кто включил законопроект в повестку дня, Верещук ответила:

"Вчера на согласительном совете господин Сольский (глава аграрного комитета в ВРУ - ред.) сказал, что он просит включить в повестку дня на данную пленарную неделю при условии рассмотрения всех поправок. Но если условие не соблюдено, а уже включено, то что это?".

Депутат добавила, что она будет поднимать этот вопрос, поскольку считает вопрос земли очень важным. Ее возмущает то, что этот вопрос включили в повестку дня во втором чтении на голосование в целом, если ни одна поправка не рассмотрено.

Украинские аграрии вышли на митинг под здание Верховной Рады Украины. Они выступают против продажи земли. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил корреспондент.

Люди вышли на Площадь Конституции, там по данным корреспондента их около тысячи человек. Стоит отметить, что еще две колонны подошли к Верховной Рады от метро "Арсенальная". Такой митинг продолжается, и возле отеля "Киев".

Участники и организаторы митинга требуют изменить законопроект о продаже земли и прописать в нем досрочную аренду, а не передачу в собственность украинской земли.

"Также как нам сообщили организаторы, в столицу на днях ехала техника сельхоз, и представители аграриев из регионов. Впрочем, их остановили на подъездах к Киеву и в город не пустили, ведь есть определенное ограничение от восьми утра ежедневно по будням", - сказал корреспондент.

По данным заместителя председателя аграрного союза Сумской области Сергея Карпенко, колонна развернулась и поехала домой. Колонну остановили на въезде в Киев со стороны Броваров ночью. Тогда правоохранители утверждали, что получили сообщение о вероятной взрывчатке в машинах. По данным Карпенко, взрывотехников ждали с двух часов ночи до семи утра.

Правоохранители эту информацию пока не подтвердили.

Стоит отметить, что такие митинги проходят в восьми областях Украины. Так, например, участники акции перекрыли трассу Киев - Одесса возле села Демидовка. Вдоль трассы стоят тракторы и зерновозы. Люди ходят по пешеходному переходу, а правоохранители контролируют правопорядок. На трассе появились огромные пробки.

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