Укргидрометцентр предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Укргидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в четверг.

"По данным Укргидрометцентра, 4 января в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная опасность схода снежных лавин (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гидрометцентр также проинформировал о том, что во время исследования лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская обл.) обнаружен сход мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объем 12500 куб.м. Ориентировочная дата схода - 31 декабря 2017 года. Убытков нет.