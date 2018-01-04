Худеем за пять минут в день: жиросжигательная тренировка для
новичков (фото, видео) По теме:
Разве это не то, о чем вы мечтали? Как бы так худеть,
чтобы уделять этому немного времени? Популярная фитнес-мама Юлия
Смольная разработала тренировки в формате пятиминуток для тех, кто
живет в бешеном ритме и никак не может выкроить время для
полноценной тренировки.
Худеть легко и сжечь весь лишний жир за 5 минут в день не
удастся, но такой формат тренировок позволяет использовать каждую
свободную минуту. Итак, жиросжигательная тренировка, пишет со
ссылкой
на .
Эта тренировка направлена на жиросжигание и походит даже
новичку. С такой пятиминутки можно начать день или же выполнять в
течение дня, как только найдется свободное время. Она поможет
запустить метаболизм, зарядиться бодростью и привести мышцы в
тонус. Состоит тренировка из 5 упражнений, каждое из которых
выполняется по 1 минуте. Упражнения сменяют одно другое без
перерыва. Первое, третье и пятое упражнение повторяются.
Худеть легко: упражнения № 1, 3, 5. Джампинг-джеки и бег на
месте
Упражнение джампинг-джек очень эффективно для жиросжигания. Техника
выполнения очень простая, зато задействуются почти все группы
мышц.
Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч, руки по бокам.
Делаете прыжок вверх и хлопок над головой. Затем возвращаетесь в
исходное положение – и хлопок по бедрам. Хлопки необязательны, они
просто помогают контролировать ритм выполнения упражнения.
Для пятиминутки выполняйте 10 джампинг-джеков и затем сразу бег
на месте 10 секунд. Чередуйте эти два упражнения в течение
минуты.
Худеть легко: упражнение № 2. Облегченный берпи
Это упражнение довольно сложное, следовательно для новичков
подходит облегченный вариант. Зато оно очень эффективное для
кардионагрузок. При выполнении берпи задействуются мышцы кора,
верхней части тела и ног.
Исходное положение: ноги чуть шире плеч, носки чуть развернуты в
стороны.
Положение 1: садимся в упор сидя, руки на пол на ширине плеч.
Положение
2: прыжком выпрямляем ноги, оказываемся в планке на вытянутых
руках. Бедра вверх не поднимаем и поясницу не прогибаем.
Положение 3: прыжком ставим ноги обратно.
Положение 4: прыжок и хлопок над головой. После прыжка сразу же
«приземляемся» в приседании.
Между упражнениями можно делать несколько секунд отдыха. Но при
этом очень важно правильно дышать. Чтобы восстановиться, дышите
медленно и спокойно.
Худеть легко: упражнение 4. Скалолаз
Это очень эффективное упражнение для наружных мышц живота.
Выполняется из положения планки на вытянутых руках. Ноги нужно
подтягивать попеременно не к груди, а к локтям через сторону.
Представьте, будто взбираетесь вверх по скале. При выполнении
упражнения важно, чтобы спина была прямой, не было прогиба в
пояснице. Держите пресс в напряжении – это только усилит эффект от
упражнения.
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