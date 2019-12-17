В Украине в марте началось сокращение количества безработных, которое продолжалось до октября месяца. Однако в ноябре количество людей, которые не работают, резко возросло на 11,4% - с 259,3 тыс человек до 288,9 тыс. Об этом сообщает Госстат.

По данным ведомства, больше только зарегистрированных безработных в городах – 162,1 тыс против 126,8 тыс человек в сельской местности. В то же время, количество человек, вставших на учет по безработице, относительно октября в городах выросло на 6,4 тыс человек, то в сельской местности количество ряды соискателей пополнились 23,2 тыс украинцев.

Среди всех безработных больше женщин, чем мужчин – 164,5 тыс против 124,4 тыс. Количество ищущих вакансию мужчин в прошлом месяце выросло почти на 21 тыс. Женщин, вставших на биржу труда, в ноябре стало больше почти на 9 тыс.

Данные Госстата утверждают, что в ноябре на 289 тыс безработных приходится около 81 тыс вакансий – то есть, 4 соискателя претендуют на одно место.

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