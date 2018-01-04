Украина и политическими, и юридическими методами будет влиять на компании, которые не соблюдают режим санкций в отношении аннексированного Крыма.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа, информирует еizvestia.com.

«Мы много сделали для того, чтобы российское обман, как в случае с поставкой турбин Siemens, на территории оккупированного Крыма никогда повторилось. Я считаю, что это стало печальным уроком для только немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, как, например, Volkswagen или Adidas, Крым относить к территории России. Мы их, непременно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», — подчеркнул Климкин.

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