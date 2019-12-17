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Пожар в Одессе: полиция назвала причину возгорания в колледже
17.12.2019 15:41
Пожар в Одессе - в полиции озвучили основную причину возгорания Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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