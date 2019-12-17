Автопилот Tesla принял маленького мальчика за конус на дороге - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Автопилот Tesla принял маленького мальчика за конус на дороге
17.12.2019 15:59
Автопилот Tesla принял мальчика в оранжевой футболке за конус на дороге
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
футболке
конус
дороге
оранжевой
мальчика
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->