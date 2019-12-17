Погода, Новости, загрузка...
Автопилот Tesla принял маленького мальчика за конус на дороге
17.12.2019 15:59
Автопилот Tesla принял мальчика в оранжевой футболке за конус на дороге Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 