С начала года в Исландии вступил в силу закон, который запретил платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам, передает со ссылкой на Evening Standard.

Закон распространяется на фирмы, где работают более 25 человек. Эти предприятия должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит, что у мужчин и женщин равная система оплаты труда. За нарушение закона работодателей будут штрафовать.

Так, фирмы с более чем 250 работниками должны пройти сертификацию до конца текущего года, тогда как мелкие компании будут получать сертификаты в ближайшие несколько лет в соответствии с их размером. За нарушение закона предусмотрены штрафы в сумме примерно 500 долларов США в день. Однако работодатели все еще имеют возможность поощрять своих работников на основе их опыта, эффективности и других аспектов.

Однако компании должны показать, что различия в заработной плате не связанные с гендерными признаками.

В течение последних девяти лет Исландия является ведущей страной, в которой успешно борются против гендерного неравенства. Однако, несмотря на это, исландские женщины в 2014 году все еще получали 78,5% заработной платы мужчин. Правительство обязалось преодолеть разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами до 2022 года.

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