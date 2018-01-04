|Бывшая девушка Козловского показала фигуру в купальнике
|04.01.2018 09:55
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Публикация от Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) Янв 3, 2018 at 12:30 PST
Доброе утро, страна * Мы здесь уже во всю активничаем * * #summer2018 #vacations #travel #travelblogger #treveller #bali #сказочноебалиПубликация от Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) Янв 2, 2018 at 11:55 PST
Снимки Рамина сделала на Бали.Козловский после расставания с Раминой опубликовал лирическое стихотворение.Рамина сообщала, что стала инициатором разрыва с Козловским.6 марта, в свой день рождения, певец сделал Рамине предложение.Ранее, в феврале 2017 года, Козловский и Рамина отпраздновали годовщину романтических отношений.
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