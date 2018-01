Экс-возлюбленная певца Виталия Козловского Рамина обнародовала снимок, на котором запечатлена в купальнике. Рамина отправилась на Бали Фото: raminalalala / Instagram Фото она обнародовала в Instagram. Публикация от Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) Янв 3, 2018 at 12:30 PST Доброе утро, страна * Мы здесь уже во всю активничаем * ‍ * #summer2018 #vacations #travel #travelblogger #treveller #bali #сказочноебали Публикация от Ramina Eskhakzai Official (@raminalalala) Янв 2, 2018 at 11:55 PST Снимки Рамина сделала на Бали.Козловский после расставания с Раминой опубликовал лирическое стихотворение.Рамина сообщала, что стала инициатором разрыва с Козловским.6 марта, в свой день рождения, певец сделал Рамине предложение.Ранее, в феврале 2017 года, Козловский и Рамина отпраздновали годовщину романтических отношений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



