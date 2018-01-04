В первые дни войны гражданское население активно оказывало помощь украинским военным.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал командир 8-й батареи 3-го реактивного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Андрей Шейко, информирует еizvestia.com.

Он вспоминает, что когда его подразделение было поднято по тревоге и направлено на полигон в пгт Гончаровское, дорогу в 400 километров им пришлось преодолевать трое суток. Причиной этому стала неготовность техники.

«Ведь все же застоявшееся было. Элементарно, какие-то резиновые патрубки были настолько древними, что просто сгнили. Только даешь немного давления двигателю – они не выдерживали и лопались. Тогда можно было видеть немало машин вдоль дорог… Что приятно удивило – это то, с какой готовностью и как массово бросалось помогать нам местное население. Тогда все же были на подъеме…», — рассказывает Шейко.

По его словам, водители, когда видели на обочинах их машины, останавливались и спрашивали в чем дело, чем они могут помочь.

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«А если водитель уже остановился, то хочет хотя как-то помочь. Он понимает, в чем проблема, и какие-то патрубки или ремни может купить и привезти. А, вместе с тем, люди еще и перекусить нам привозили. Потому что нам же дали только по одному сухпаю на руки – планировалось, что мы утром выедем, а вечером уже будем на полигоне. Никто и подумать не мог, что счет пойдет не на часы, а на дни. Я, например, ехал своей машиной три дня. И ночевали в тех машинах… Все было», — вспоминает командир.

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