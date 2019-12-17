В канун новогодних праздников, Ульяна Супрун предупредила родителей об опасностях застольных гуляний, недостаточного количества движения и сладостей. Об этом экс-министр Здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун напомнила, что излишнее употребление сахара на протяжении длительного времени приведет к набору лишнего веса и увеличит риски ожирения, проблем с зубами и повышению рисков развития болезней сердечно-сосудистой системы, диабета и некоторых видов рака.

«Конечно, нельзя отрицать: раз в год шоколадный заяц никому не навредил и вообще - сколько там этих праздников. Но будем откровенны - немногие и не в праздничные дни придерживается строгих ограничений по потреблению сахара. А в декабре, уже со дня святого Николая, начинаются настоящие сахарные бомбардировки», - отметила экс-министр.

Супрун порекомендовала отдать предпочтение менее опасным лакомствам: разнообразным фруктам, сладостям из сухофруктов, пастиле.

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