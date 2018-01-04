Преступника, который пробрался в помещение бара Cafe 33 в Дании и украл самую дорогую бутылку водки в мире, зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи передали в полицию. Бутылка сделана из золота, серебра и кожи салона первого авто Монте-Карло Фото: EPA Утверждается, что это самая дорогая водка в мире.Преступника, который пробрался в помещение и украл бутылку, зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи передали в полицию. https://www.facebook.com/vodkacollection/posts/776109562573957 Владелец бара Брайан Энгберг рассказал местному каналу TV2, что у преступника был ключ, следовательно он легко смог попасть в подвал, где лежала бутылка. Он добавил, что арендовал ее на шесть месяцев.Бутылка была сделана из 3 кг золота, 3 кг серебра и кожи из салона первого автомобиля Монте-Карло. Она не была застрахована, но хозяин отметил, что ее трудно будет продать, так как это – уникальный предмет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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