|В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире стоимостью $1,3 млн
|04.01.2018 09:55
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https://www.facebook.com/vodkacollection/posts/776109562573957
Владелец бара Брайан Энгберг рассказал местному каналу TV2, что у преступника был ключ, следовательно он легко смог попасть в подвал, где лежала бутылка. Он добавил, что арендовал ее на шесть месяцев.Бутылка была сделана из 3 кг золота, 3 кг серебра и кожи из салона первого автомобиля Монте-Карло. Она не была застрахована, но хозяин отметил, что ее трудно будет продать, так как это – уникальный предмет.
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